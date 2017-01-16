Полиция открыла производство относительно стрельбы в ночном заведении Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Одессе правоохранители начали уголовное производство по факту конфликта со стрельбой в ночном развлекательном заведении, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одессе.
В Приморский отдел полиции поступила информация о стрельбе в одном из ночных развлекательных заведений на территории Приморского района Одессы.
По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции, которые установили, что во время конфликта между тремя посетителями заведения, один из его участников спровоцировал драку и выстрелил мужчине в грудную клетку.
Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Правонарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
Пострадавшие, двое одесситов возрастом 24 и 25 лет, были госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а другому закрытую черепно-мозговую травму.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.