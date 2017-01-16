Поліція відкрила провадження щодо стрілянини в нічному закладі Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом конфлікту зі стріляниною в нічному розважальному закладі, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Одесі.
До Приморського відділу поліції надійшла інформація про стрілянину в одному з нічних розважальних закладів на території Приморського району Одеси.
За вказаною адресою негайно виїхали працівники поліції, які встановили, що під час конфлікту між трьома відвідувачами закладу, один із його учасників спровокував бійку та вистрелив чоловіку у грудну клітину.
Підозрюваним виявився 30-річний місцевий житель. Правопорушника доставили до відділу поліції для з’ясування обставин події.
Постраждалих, двох одеситів віком 24 і 25 років, було госпіталізовано. Одному з них діагностували непроникаюче поранення грудної клітини та пошкодження гомілковостопного суглобу, а іншому-закриту черепно-мозкову травму.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.