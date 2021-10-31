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Полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с выборами

Киев • УНН

 • 21600 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Следователи Национальной полиции начали четыре уголовных производства из-за нарушений во время избирательного процесса. Также составлено три административных протокола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Национальной полицией Украины.

Полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с выборами

Подробности

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Харьковской – 59, в Черкасской – 25 и Львовской областях – 10.

В основном события касались незаконной агитации - 36, невыполнение решения избирательной комиссии - 7, фотографирование бюллетеня или избирательной документации - 6, возможного подкупа избирателей - 5, незаконного уничтожения избирательной документации - 5, нарушение права на пользование помещениями во время избирательной кампании - 4, нарушение порядка ведение реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – 4, фальсификации избирательных документов или ее попытка – 4, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) – 1.

По результатам проверки начаты четыре уголовных производства:

- 2 – по ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) – в Харьковской и Черкасской областях;
- 2 – по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме) – в Харьковской области.

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Также после проведения проверки составлено три административных протокола: 2 – по ст. 212-10 (Нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях - в Киевской и Черкасской областях, 1 - по ст. 212-23 (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня...) Кодекса Украины об административных правонарушениях - в Харьковской области.
В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. Все участки закрылись в срок, начался процесс подсчета голосов.

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