Поліція відкрила чотири кримінальні провадження пов’язані з виборами

Деталі

Найбільше порушень зареєстровано в Харківській – 59, у Черкаській – 25 та Львівській областях - 10.

Здебільшого події стосувалися незаконної агітації – 36, невиконання рішення виборчої комісії – 7, фотографування бюлетеня або виборчої документації – 6, можливого підкупу виборців – 5, незаконного знищення виборчої документації – 5, порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – 4, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 4, фальсифікації виборчих документів або її спроба – 4, незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 1.

За результатами перевірки розпочато чотири кримінальні провадження:

- 2 – за ч. 1 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) - у Харківській та Черкаській областях;

- 2 – за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі) - у Харківській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фотографування бюлетенів, контрольоване голосування та агітація — спостерігач розповів, які порушення зафіксовані на виборах у Харкові

Також після проведення перевірки складено три адміністративні протоколи: 2 - за ст. 212- 10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення — у Київській та Черкаській областях, 1 - за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня...) Кодексу України про адміністративні правопорушення — у Харківській області.

Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів.