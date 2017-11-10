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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44919 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54712 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58938 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 52380 просмотра

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Полиция расследует пожар на кондитерской фабрике в Одессе

Полиция расследует пожар на кондитерской фабрике в Одессе

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Одесские правоохранители начали досудебное расследование по факту пожара, который имел место на территории кондитерской фабрики. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Пожар произошел в заброшенном помещении кондитерской фабрики. По окончании мероприятий по пожаротушению правоохранители осмотрели место происшествия и провели первоочередные следственные действия.

“Для выяснения всех обстоятельств происшествия, прежде всего, причин возгорания помещения, следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация события — ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября на территории кондитерской фабрики в Одессе произошел пожар площадью 500 кв. м.

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