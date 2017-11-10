Полиция расследует пожар на кондитерской фабрике в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Одесские правоохранители начали досудебное расследование по факту пожара, который имел место на территории кондитерской фабрики. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
Пожар произошел в заброшенном помещении кондитерской фабрики. По окончании мероприятий по пожаротушению правоохранители осмотрели место происшествия и провели первоочередные следственные действия.
“Для выяснения всех обстоятельств происшествия, прежде всего, причин возгорания помещения, следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация события — ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, 9 ноября на территории кондитерской фабрики в Одессе произошел пожар площадью 500 кв. м.