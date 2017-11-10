Полиция расследует пожар на кондитерской фабрике в Одессе

Пожар произошел в заброшенном помещении кондитерской фабрики. По окончании мероприятий по пожаротушению правоохранители осмотрели место происшествия и провели первоочередные следственные действия.

“Для выяснения всех обстоятельств происшествия, прежде всего, причин возгорания помещения, следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация события — ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября на территории кондитерской фабрики в Одессе произошел пожар площадью 500 кв. м.