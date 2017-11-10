Поліція розслідує пожежу на кондитерській фабриці в Одесі

Пожежа сталася в покинутому приміщенні кондитерськоі фабрики. По закінченню заходів з пожежогасіння правоохоронці оглянули місце події та здійснили першочергові слідчі дії.

"Для з’ясування всіх обставин події, насамперед, причин займання приміщення, слідчим внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація події — ч.1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада на території кондитерської фабрики в Одесі сталася пожежа площею 500 кв. м.