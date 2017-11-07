Полиция рассказала подробности ДТП в Киеве с участием маршрутки

Около 7 утра полиция получила сообщение, что на улице Богатырской произошла авария, в результате которой перевернулась маршрутка.

На место происшествия сразу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, а также следователи Главного управления полиции Киева.

"Правоохранители задокументировали событие и опросили очевидцев. Предварительно установлено, что водитель маршрутки, двигаясь в направлении Героев Днепра, нарушил правила дорожного движения, совершил поворот в неустановленном месте, в результате чего автомобиль "Вольво ХС 90" ударил микроавтобус в правую сторону. В результате маршрутка перевернулась на левый бок", - говорится в сообщении.

Пятеро пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения (предварительно - нетяжкие), их госпитализировали. 36-летний водитель иномарки и 48-летний водитель маршрутки не пострадали.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в столице на улице Богатырской автомобиль Volvo "перевернул" микроавтобус Mercedes Sprinter, пострадали по меньшей мере пять человек.