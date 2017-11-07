Полиция рассказала подробности ДТП в Киеве с участием маршрутки

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52384 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119954 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104316 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107044 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105875 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96967 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104578 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Полиция рассказала подробности ДТП в Киеве с участием маршрутки

Полиция рассказала подробности ДТП в Киеве с участием маршрутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Водитель маршрутки на Оболони нарушил правила дорожного движения, в результате чего в микроавтобус врезался "Вольво ХС 90" и пострадали пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Около 7 утра полиция получила сообщение, что на улице Богатырской произошла авария, в результате которой перевернулась маршрутка.

На место происшествия сразу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, а также следователи Главного управления полиции Киева.

"Правоохранители задокументировали событие и опросили очевидцев. Предварительно установлено, что водитель маршрутки, двигаясь в направлении Героев Днепра, нарушил правила дорожного движения, совершил поворот в неустановленном месте, в результате чего автомобиль "Вольво ХС 90" ударил микроавтобус в правую сторону. В результате маршрутка перевернулась на левый бок", - говорится в сообщении.

Пятеро пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения (предварительно - нетяжкие), их госпитализировали. 36-летний водитель иномарки и 48-летний водитель маршрутки не пострадали.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в столице на улице Богатырской автомобиль Volvo "перевернул" микроавтобус Mercedes Sprinter, пострадали по меньшей мере пять человек.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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