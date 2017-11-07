Поліція розповіла подробиці ДТП у Києві за участю маршрутки

Близько 7-ї ранку поліція отримала повідомлення, що на вулиці Богатирській сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка.

На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.

"Правоохоронці задокументували подію та опитали очевидців. Попередньо встановлено, що водій маршрутки, рухаючись у напрямку Героїв Дніпра, порушив правила дорожнього руху, скоїв поворот у невстановленому місці, внаслідок чого автомобіль "Вольво ХС 90" вдарив мікроавтобус у праву сторону. У результаті маршрутка перекинулася на лівий бік", - сказано у повідомленні.

П’ятеро пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження (попередньо - нетяжкі), їх госпіталізували. 36-річний водій іномарки та 48-річний водій маршрутки не постраждали.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Богатирській автомобіль Volvo "перекинув" мікроавтобус Mercedes Sprinter, постраждало щонайменше п'ять осіб.