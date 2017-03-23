Полиция связала нападение в Лондоне с исламским терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Лондонская полиция считает, что человек, который совершил в среду днем нападение в центре британской столицы, был, скорее всего, связан с исламским терроризмом, передает УНН со посиланнням на ВВС.
В результате нападения, по последним данным, погибли пять человек, включая самого злоумышленника.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули сказал, что лицо нападающего установлено, но не сообщил никаких подробностей.
Стоит отметить, что среди раненых на Вестминстерском мосту - трое полицейских, трое школьников из Франции и пять туристов из Южной Кореи.
Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за нападение в центре Лондона.
Как сообщал УНН, установлена личность подозреваемого в совершении теракта в Лондоне.