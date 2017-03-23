Поліція пов'язала напад в Лондоні з ісламським тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лондонська поліція вважає, що чоловік, який здійснив у середу вдень напад в центрі британської столиці, був, швидше за все, пов'язаний з ісламським тероризмом, передає УНН з посиланнням на ВВС.
Внаслідок цього нападу, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, включаючи самого зловмисника.
Голова контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду Марк Роулі сказав, що особа нападника встановлена, але не повідомив ніяких подробиць.
Варто зазначити, що серед поранених на Вестмінстерському мосту — троє поліцейських, троє школярів з Франції і п’ять туристів з Південної Кореї.
Наразі жодна екстремістська організація не взяла на себе відповідальність за напад в центрі Лондона.
Як повідомляв УНН, встановлена особа підозрюваного у скоєнні теракту у Лондоні.