Полиция предупредила заказное убийство бизнесмена в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители задержали иностранца, который заказал убийство киевского бизнесмена. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Полиция провела операцию по задержанию иностранца. Мужчина, используя связи в преступной среде, заказал убийство своего конкурента по бизнесу.
За выполнение убийства заказчик предложил денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов США.
Бизнесмен передал киллеру аванс в размере 300 долларов США - для подготовки к совершению преступления. Кроме того, заказчик предоставил исполнителю информацию о распорядке дня и фото жертвы. Также мужчина самостоятельно определил способ убийства - инсценировку разбойного нападения или квартирной кражи, во время которой жертва должна получить смертельную травму головы. Он указал и то, что убийство должно было произойти в определенный заказчиком срок, поскольку потенциальная жертва планировала уехать из города.
Полиция сначала инсценировала убийство столичного бизнесмена, а затем задержала злоумышленника во время передачи "убийце" оставшейся суммы - 4 700 долларов.
Следователи начали уголовное производство по факту подготовки к совершению умышленного убийства на заказ. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.