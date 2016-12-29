Поліція попередила замовне вбивство бізнесмена в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронці затримали іноземця, який замовив вбивство київського бізнесмена. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Поліція провела операцію по затриманню іноземця. Чоловік, використовуючи зв’язки у злочинному середовищі, замовив вбивство свого конкурента по бізнесу.
За виконання вбивства замовник запропонував грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США.
Бізнесмен передав кілеру аванс у розмірі 300 доларів США — для підготовки до вчинення злочину. Крім того, замовник надав виконавцю інформацію про розпорядок дня та фото жертви. Також чоловік самостійно визначив спосіб вбивства — інсценування розбійного нападу або квартирної крадіжки, під час якої жертва повинна отримати смертельну травму голови. Він вказав і те, що вбивство повинно було статися у визначений замовником строк, оскільки потенційна жертва планувала виїхати з міста.
Поліція спочатку інсценувала вбивство столичного бізнесмена, а потім затримала зловмисника під час передачі “вбивці” решти суми — 4700 доларів.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння умисного вбивства на замовлення. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.