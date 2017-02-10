Полиция в Херсонской области получила сообщение о заминировании РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Геническе полиция проверяет информацию о заминировании райгосадминистрации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
Сегодня в 11:55 в дежурную часть Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области поступила информация, что на электронный адрес Генической районной государственной администрации поступило письмо о заминировании РГА.
На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа и личный состав районного отдела полиции.
Из здания райадминистрации правоохранители эвакуировали 50 человек.
Также в Геническ выехали специалисты-взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции области.
Как сообщал УНН, иностранцу, который "заминировал" киевский метрополитен, грозит до 8 лет.