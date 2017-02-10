Поліція на Херсонщині отримала повідомлення про замінування РДА

Сьогодні об 11:55 до чергової частини Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області поступила інформація, що на електронну адресу Генічеської районної державної адміністрації надійшов лист про замінування РДА.

На місце події терміново прибули слідчо-оперативна група та особовий склад районного відділу поліції.

З будівлі райадміністрації правоохоронці евакуювали 50 чоловік.

Також до Генічеська виїхали спеціалісти-вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області.

Як повідомляв УНН, іноземцю, який “замінував” київський метрополітен, загрожує до 8 років.