Поліція на Херсонщині отримала повідомлення про замінування РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Генічеську поліція перевіряє інформацію про замінування районної державної адміністрації. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.
Сьогодні об 11:55 до чергової частини Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області поступила інформація, що на електронну адресу Генічеської районної державної адміністрації надійшов лист про замінування РДА.
На місце події терміново прибули слідчо-оперативна група та особовий склад районного відділу поліції.
З будівлі райадміністрації правоохоронці евакуювали 50 чоловік.
Також до Генічеська виїхали спеціалісти-вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області.
Як повідомляв УНН, іноземцю, який “замінував” київський метрополітен, загрожує до 8 років.