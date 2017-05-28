Полиция Манчестера сообщила о задержании подозреваемого по делу о теракте
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Полиция Манчестера сообщила, что задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту 22 мая и проводит обыск в одном из домов района Мосс Сайд, передает УНН со ссылкой на Manchester Evening News.
"Сегодня в субботу, 28 мая 2017, офицеры, расследующие атаку на" Манчестер арене ", получили ордер на обыск по одному из адресов на Мосс Сайд. Обыск на данный момент продолжается ", - сообщает местная полиция.
Также отмечается, что полиция задержала 25-летнего мужчину. На данный момент число задержанных в связи с терактов 22 мая составляет 14 человек, 12 из которых под стражей.
Как сообщал УНН, брат манчестерского смертника готовил нападение на миссию ООН в Ливии.