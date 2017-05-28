Полиция Манчестера сообщила о задержании подозреваемого по делу о теракте

"Сегодня в субботу, 28 мая 2017, офицеры, расследующие атаку на" Манчестер арене ", получили ордер на обыск по одному из адресов на Мосс Сайд. Обыск на данный момент продолжается ", - сообщает местная полиция.

Также отмечается, что полиция задержала 25-летнего мужчину. На данный момент число задержанных в связи с терактов 22 мая составляет 14 человек, 12 из которых под стражей.

Как сообщал УНН, брат манчестерского смертника готовил нападение на миссию ООН в Ливии.