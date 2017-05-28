Поліція Манчестера повідомила про затримання підозрюваного у справі про теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Поліція Манчестера повідомила, що затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту 22 травня і проводить обшук в одному з будинків району Мосс Сайд, передає УНН з посиланням на Manchester Evening News.
“Сьогодні в суботу, 28 травня 2017 року, офіцери, які розслідують атаку на “Манчестер арені”, отримали ордер на обшук за однією з адрес на Мосс Сайд. Обшук на даний момент триває,” — повідомляє місцева поліція.
Також зазначається, що поліція затримала 25-річного чоловіка. На даний момент число затриманих у зв’язку з терактом 22 травня складає 14 осіб, 12 з яких під вартою.
Як повідомляв УНН, брат манчестерського смертника готував напад на місію ООН в Лівії.