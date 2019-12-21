Полиция Берлина предотвратила теракт на рождественской ярмарке

Полицейские в штатском заметили на рынке двух подозрительных мужчин. Во время проверки их личностей выяснилось, что один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство", в отношении другого в США был выдан международный ордер на арест. Речь идет о сирийцах. Они задержаны. По информации газеты Bild, они находятся в списке потенциально опасных исламистов и имеют опыт обращения со взрывчаткой.

Сейчас правоохранительные органы проверяют "подозрительный предмет", который могли оставить мужчины. Источники Die Welt говорят о том, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве.

Ранее берлинская полиция эвакуировала людей с рынка на Брайтшайдплац, а также из Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе), где проходил концерт. Поезда городской электрички в связи со спецоперацией следуют без остановки на станции "Зоологический сад", расположенной рядом с Брайтшайдплац.

Напомним, 19 декабря 2016 года террорист Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.