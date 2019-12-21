Поліція Берліна запобігла теракту на різдвяному ярмарку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Правоохоронні органи Берліна, швидше за все, запобігли новий теракт на різдвяному ринку на столичній площі Брайтшайдплац, де три роки тому тунісець Аніс Амрі влаштував атаку з використанням вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt і Bild.
Поліцейські в цивільному помітили на ринку двох підозрілих чоловіків. Під час перевірки їх особистостей з'ясувалося, що один з них мав підтверджені контакти з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", а до когось в США був виданий міжнародний ордер на арешт. Йдеться про сирійців. Вони затримані. За інформацією газети Bild, вони перебувають в списку потенційно небезпечних ісламістів і мають досвід поводження з вибухівкою.
Зараз правоохоронні органи перевіряють "підозрілий предмет", який могли залишити чоловіка. Джерела Die Welt говорять про те, що мова може йти про саморобні вибухові пристрої.
Раніше берлінська поліція евакуювала людей з ринку на Брайтшайдплац, а також з Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма (Гедехтніскірхе), де проходив концерт. Потяги міської електрички в зв'язку зі спецоперацією слідують без зупинки на станції "Зоологічний сад", розташованої поруч з Брайтшайдплац.
Нагадаємо, 19 грудня 2016 року терорист Амрі викрав вантажівку і в'їхав на ній на територію ринку на Брайтшайдплац. В результаті теракту загинули 12 осіб, 48 були госпіталізовані. Після теракту Амрі вдалося втекти з місця злочину і покинути Німеччину. 23 грудня 2016 року на околиці Мілана його ліквідувала італійська поліція.