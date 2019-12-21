Поліція Берліна запобігла теракту на різдвяному ярмарку

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Правоохоронні органи Берліна, швидше за все, запобігли новий теракт на різдвяному ринку на столичній площі Брайтшайдплац, де три роки тому тунісець Аніс Амрі влаштував атаку з використанням вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt і Bild.