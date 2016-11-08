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Полицейские задержали в Черкассах мужчину, который 10 лет развращал дочь

Полицейские задержали в Черкассах мужчину, который 10 лет развращал дочь

Киев • УНН

 • 14737 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Черкассах полиция задержала 40-летнего местного жителя, который в течение десяти лет вступал в интимные отношения со своей дочерью, записывая все на видеокамеру. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Информацию о жителе Черкасс, который занимается изготовлением порнографии, получили оперативники отдела по борьбе с торговлей людьми полиции Черкасской области.

В течение нескольких дней полиция установила подозреваемого. В его доме правоохранители провели санкционированный обыск, откуда изъяли жесткий диск с видеофайлами порнографического характера. Также изъята компьютерная техника, которая находилась в доме.

Как выяснилось, подозреваемый проживает в одной квартире с женой и 20-летней дочерью. Более десяти лет назад, мужчина заставил своего ребенка позировать ему на камеру без одежды. В дальнейшем, он вступил с ней в интимную связь, записывая все свои действия на видеокамеру.

Следственным управлением полиции Черкасской области проводится проверка фигуранта на причастность к развращению других несовершеннолетних.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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