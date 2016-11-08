Поліцейські затримали у Черкасах чоловіка, який 10 років розбещував доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Черкасах поліція затримала 40-річного місцевого жителя, який протягом десяти років вступав в інтимні стосунки зі своєю дочкою, записуючи все на відеокамеру. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Черкаської області.
Інформацію про черкащанина, який займається виготовленням порнографії, отримали оперативники відділу по боротьбі з торгівлею людьми поліції Черкаської області.
Протягом декількох днів поліція встановила підозрюваного. В його помешканні правоохоронці провели санкціонований обшук, звідки вилучили жорсткий диск із відеофайлами порнографічного характеру. Також вилучено комп’ютерну техніку, яка знаходилася в будинку.
Як з’ясувалося, підозрюваний проживає в одній квартирі з дружиною та 20-річною донькою. Понад десять років тому, чоловік змусив свою дитину позувати йому на камеру без одягу. В подальшому, він вступив з нею в інтимний зв’язок, записуючи всі свої дії на відеокамеру.
Слідчим управлінням поліції Черкащини проводиться перевірка фігуранта на причетність до розбещення інших неповнолітніх.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.