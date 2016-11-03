Полицейские предотвратили заказное убийство в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя в Днепре. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, 24 октября в полицию обратился мужчина, который сообщил, что ему поступил заказ на совершение умышленного убийства. Жертвой должен был стать 40-летний местный житель.
Совместно с потерпевшим полицейские инсценировали его похищение и убийство. Для этого мужчину вывезли в ближайший лес, наложили соответствующий грим и сфотографировали. Фотодоказательства были переданы заказчику в обмен на которые он выдал "киллеру" обещанные деньги. В это время заказчика и задержали правоохранители.
У задержанного было обнаружено пять единиц незарегистрированного гладкоствольного оружия, две единицы нарезного оружия и несколько тротиловых шашек с детонатором.
Сейчас правоохранители выясняют мотивы преступления и рассматривают круг причастных к нему лиц.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст.14 (приготовление к преступлению) и ч.2 п.11 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.