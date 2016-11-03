Поліцейські попередили замовне вбивство у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця у Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, 24 жовтня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що йому надійшло замовлення на вчинення умисного вбивства. Жертвою повинен був стати 40-річний місцевий житель.
Спільно з потерпілим поліцейські інсценували його викрадення та вбивство. Для цього чоловіка вивезли у найближчий ліс, наклали відповідний грим та сфотографували. Фотодокази були передані замовнику, в обмін на які він видав “кілеру” обіцяні гроші. В цей час замовника і затримали правоохоронці.
У затриманого було виявлено п’ять одиниць незареєстрованої гладкоствольної зброї, дві одиниці нарізної зброї та кілька тротилових шашок з детонатором.
Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви злочину та розглядають коло причетних до нього осіб.
Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ст.14 (готування до злочину) та ч.2 п.11 ст.115 (умисне вбивство) КК України.