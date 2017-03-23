Полицейские оказывают помощь населению и предотвращают мародерство - З.Шкиряк

"Работает 110 пеших и мобильных патрулей, осуществляющих охрану общественного порядка с целью помощи людям, которые еще находятся в эпицентре события и недопущения мародерства", - сказал З.Шкиряк.

Он добавил, что на месте происшествия находится руководитель полиции Харьковской области и координирует работу правоохранителей.

"Кроме этого привлечены и спецподразделение Нацполиции Харьковской области для мгновенной реакции на возникновение любых внештатных ситуаций. Со стороны ГосЧС привлечено около 400 человек личного состава и около ста единиц спецтехники. Кроме того привлечено взрывотехников", - сообщил З.Шкиряк.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.