Полицейские оказывают помощь населению и предотвращают мародерство - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В зоне чрезвычайной ситуации в Балаклее в Харьковской области, где произошел взрыв на складе боеприпасов, работают представители Национальной полиции, которые помогают населению, что осталось в зоне поражения, и предотвращают возможные проявления мародерства. Об этом журналистам в четверг рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Работает 110 пеших и мобильных патрулей, осуществляющих охрану общественного порядка с целью помощи людям, которые еще находятся в эпицентре события и недопущения мародерства", - сказал З.Шкиряк.
Он добавил, что на месте происшествия находится руководитель полиции Харьковской области и координирует работу правоохранителей.
"Кроме этого привлечены и спецподразделение Нацполиции Харьковской области для мгновенной реакции на возникновение любых внештатных ситуаций. Со стороны ГосЧС привлечено около 400 человек личного состава и около ста единиц спецтехники. Кроме того привлечено взрывотехников", - сообщил З.Шкиряк.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.