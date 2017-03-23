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Поліцейські надають допомогу населенню та запобігають мародерству - З.Шкіряк

Київ • УНН

 • 8093 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У зоні надзвичайної події в Балаклії на Харківщині, де стався вибух на складі боєприпасів, працюють представники Національної поліції, які допомагають населенню, що ще залишилось у зоні ураження, та запобігають можливим проявам мародерства. Про це журналістам у четвер розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.

"Працює 110 піших та мобільних патрулів, які здійснюють охорону громадського порядку з метою допомоги людям, які ще перебувають в епіцентрі події і недопущення мародерства", - сказав З.Шкіряк.

Він додав, що на місці події перебуває керівник поліції Харківської області і координує роботу правоохоронців.

"Крім цього залучено і спецпідрозділ Нацполіції Харківської області для миттєвої реакції на виникнення будь-яких позаштатних ситуацій. З боку ДСНС залучено близько 400 представників особового складу та близько ста одиниць спецтехніки. Крім того залучено вибухотехників", - повідомив З.Шкіряк.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Українські Національні Новини

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