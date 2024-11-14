Полицейский пострадал во время обстрела Славянска: детали атаки
Киев • УНН
Во время российского обстрела Славянска ранен патрульный полицейский. За сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины, повредив 63 гражданских объекта.
В результате российского обстрела Славянска Донецкой области пострадал патрульный, сейчас он находится под наблюдением медиков, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Сегодня утром враг попал по Славянску в Донецкой области. Во время патрулирования под российский обстрел попал экипаж патрульных.
Один из полицейских экипажа получил ранение ноги. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
Повреждения получили несколько многоэтажек, здание образовательного учреждения и служебная машина полиции.
Добавим
По данным правоохранителей, россияне за сутки убили двух мирных жителей Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.
Полиция зафиксировала 3 038 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились 11 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Покровск, Торецк, поселки Удачное, Шевченко, села Новотроицкое, Предтечино, Шевченко.
Повреждены 63 гражданских объекта, из них 41 жилой дом.