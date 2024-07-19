Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция для задержания мужчины, который совершил покушение на общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион, передает УНН.

«Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка», - говорится в сообщении полиции Львовской области.

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Во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля Ирину Фарион. Раненая госпитализирована с огнестрельным ранением головы - сейчас медики спасают ей жизнь.

Ирина Фарион в тяжелом состоянии - депутат