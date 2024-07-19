Киев • УНН
Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка, который совершил покушение на Ирину Фарион.
Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция для задержания мужчины, который совершил покушение на общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион, передает УНН.
«Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания стрелка», - говорится в сообщении полиции Львовской области.
Ранее
Во Львове злоумышленник стрелял в общественного деятеля Ирину Фарион. Раненая госпитализирована с огнестрельным ранением головы - сейчас медики спасают ей жизнь.
Ирина Фарион в тяжелом состоянии - депутат19 июля 2024, 17:12 • 4925 просмотров