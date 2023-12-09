Покупка жилья с использованием сертификата из "Дії": Рада сделала шаг к урегулированию процедуры
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий покупку жилья с помощью сертификатов в приложении "Дія", с положениями об ипотеке и обращении взыскания на залоговое имущество. Более тысячи сертификатов на общую сумму 2,3 миллиарда гривен готовы к использованию.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала в первом чтении законопроект по урегулированию вопросов приобретения жилья с использованием жилищного сертификата из приложения "Дія". Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Принят за основу законопроект № 10208 совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных с использованием жилищного сертификата за разрушенное жилье войной. ЗА - 240
По его словам, в частности, проект закона создает правовые основания для:
- передачи получателем компенсации в ипотеку жилья, приобретенного/приобретаемого с использованием жилищного сертификата, с целью обеспечения выполнения своих обязательств за счет такого жилья;
- расширения возможностей получателей компенсации по удовлетворению своих жилищных потребностей путем привлечения к оплате разницы стоимости жилья кредитных средств;
- обращения взыскания на жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата.
Дополнение
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в приложении "Дія" сгенерировали уже более тысячи жилищных сертификатов на 2,3 млрд гривен. Уже вскоре люди смогут их использовать.
Напомним
Ранее УНН сообщает, что в Украине анонсировали объединение ваучера на восстановленное жилье и ипотеку. Украинцы смогут использовать сертификат "еВідновлення" как предоплату для "еОселі".
Покупка жилья с использованием сертификата из "Дії": Рада сделала шаг к урегулированию процедуры
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий покупку жилья с помощью сертификатов в приложении "Дія", с положениями об ипотеке и обращении взыскания на залоговое имущество. Более тысячи сертификатов на общую сумму 2,3 миллиарда гривен готовы к использованию.
Оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека
В результате обстрела российской артиллерией Купянска Харьковской области погибли две женщины и ранен мужчина; также сообщалось о повреждении имущества и критически важной газовой инфраструктуры.
Из-за закрытия части киевского метро изменено движение транспорта на площади Лыбедской
В связи с закрытием некоторых станций метро и увеличением нагрузки на наземный транспорт в Киеве изменено движение на Лыбедской площади. Движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской разрешено только общественному транспорту.
Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц
Германия остается преданной поддержке Украины финансовой и военной помощью, а канцлер Шольц выразил готовность увеличить помощь, если другие страны "будут колебаться".
ЕС направит 4 миллиона евро на медицинское обслуживание украинских беженцев
Европейская Комиссия выделит 4 миллиона евро на улучшение доступа к медицинским услугам для украинских беженцев, направленных на поддержку национальных систем здравоохранения в десяти странах.
Евродепутаты призывают Польшу и руководство ЕС остановить блокаду границы с Украиной
Депутаты Европарламента призывают президента Польши Дуду и лидеров ЕС принять меры против блокады польских дальнобойщиков на границе с Украиной, отмечая, что солидарность ЕС с Украиной находится под угрозой.
Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы
Украина попросила Румынию и Польшу об экстренной помощи из-за дефицита электроэнергии, вызванного повреждением энергоблоков и высоким потреблением. Сейчас графики отключения электроэнергии не применяются ни в одном регионе.
Группа мужчин в военной форме наведалась в санаторий на Закарпатье: оздоровительный комплекс пожаловался в СБУ и ГБР
Вооруженные люди в военной форме ворвались на территорию комплекса "Термальные воды Косино" на Закарпатье, под угрозами выгнали посетителей и "упаковали" в свой автобус двух работников комплекса.
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада в первом чтении поддержала инициативу
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий наложение штрафов за нарушение комендантского часа.
Накануне выборов в рф путин, вероятно, дал приказ захватить Авдеевку и Купянск - ISW
путин, вероятно, приказал российским войскам захватить Авдеевку и Купянск до выборов в марте 2024 года в рамках своей стратегии переизбрания, сообщает ISW.