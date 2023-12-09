Покупка жилья с использованием сертификата из "Дії": Рада сделала шаг к урегулированию процедуры

Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала в первом чтении законопроект по урегулированию вопросов приобретения жилья с использованием жилищного сертификата из приложения "Дія". Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Принят за основу законопроект № 10208 совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных с использованием жилищного сертификата за разрушенное жилье войной. ЗА - 240 - сообщил Железняк в Telegram.

По его словам, в частности, проект закона создает правовые основания для:

- передачи получателем компенсации в ипотеку жилья, приобретенного/приобретаемого с использованием жилищного сертификата, с целью обеспечения выполнения своих обязательств за счет такого жилья;

- расширения возможностей получателей компенсации по удовлетворению своих жилищных потребностей путем привлечения к оплате разницы стоимости жилья кредитных средств;

- обращения взыскания на жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата.

Дополнение

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в приложении "Дія" сгенерировали уже более тысячи жилищных сертификатов на 2,3 млрд гривен. Уже вскоре люди смогут их использовать.

Напомним

Ранее УНН сообщает, что в Украине анонсировали объединение ваучера на восстановленное жилье и ипотеку. Украинцы смогут использовать сертификат "еВідновлення" как предоплату для "еОселі".