Бросила младенца в кафе: полиция в Херсоне открыла производство по матери
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне открыто уголовное производство по факту оставления 8-месячного ребенка возле кафе. Об этом корреспонденту УНН рассказала начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУ НП Херсонской области Татьяна Пшонь.
"Ведомости внесены в ЕРДР по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей статья 166 УК. В случае доказательства вины в суде она будет привлечена к уголовной ответственности по этому факту. Статья предусматривает лишение свободы", - рассказала Пшонь.
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Напомним, 14 ноября в Херсоне патрульные доставили в больницу младенца, которого мать бросила в кафе. Заявитель сообщил, что в одном из кафе на улице Шенгелия в коляске находится ребенок без родителей.
Сейчас по словам Пшонь, направлено представление от органов полиции для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.