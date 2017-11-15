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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25086 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44170 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58342 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51917 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94422 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100255 просмотра

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Бросила младенца в кафе: полиция в Херсоне открыла производство по матери

Бросила младенца в кафе: полиция в Херсоне открыла производство по матери

Киев  •  УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне открыто уголовное производство по факту оставления 8-месячного ребенка возле кафе. Об этом корреспонденту УНН рассказала начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУ НП Херсонской области Татьяна Пшонь.

"Ведомости внесены в ЕРДР по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей статья 166 УК. В случае доказательства вины в суде она будет привлечена к уголовной ответственности по этому факту. Статья предусматривает лишение свободы", - рассказала Пшонь.

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Напомним, 14 ноября в Херсоне патрульные доставили в больницу младенца, которого мать бросила в кафе. Заявитель сообщил, что в одном из кафе на улице Шенгелия в коляске находится ребенок без родителей.

Сейчас по словам Пшонь, направлено представление от органов полиции для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.

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