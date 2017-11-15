Бросила младенца в кафе: полиция в Херсоне открыла производство по матери

"Ведомости внесены в ЕРДР по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей статья 166 УК. В случае доказательства вины в суде она будет привлечена к уголовной ответственности по этому факту. Статья предусматривает лишение свободы", - рассказала Пшонь.

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Напомним, 14 ноября в Херсоне патрульные доставили в больницу младенца, которого мать бросила в кафе. Заявитель сообщил, что в одном из кафе на улице Шенгелия в коляске находится ребенок без родителей.

Сейчас по словам Пшонь, направлено представление от органов полиции для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.