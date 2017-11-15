Покинула немовля в кафе: поліція у Херсоні відкрила провадження щодо матері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсоні відкрито кримінальне провадження за фактом залишення 8-місячної дитини біля кафе. Про це кореспонденту УНН розповіла начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУ НП Херсонщини Тетяна Пшонь.
“Відомості внесені до ЄРДР за фактом неналежного виконання батьківських обовязків стаття 166 ККУ. У разі доведення вини у суді вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за цим фактом. Стаття передбачає позбавлення волі” — розповіла Пшонь.
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Нагадаємо, 14 листопада у Херсоні патрульні доправили до лікарні немовля, яке мати покинула у кафе. Заявник повідомив, що в одному із кафе на вулиці Шенгелія у візочку знаходиться дитина без батьків.
Нині за словами Пшонь, направлено подання від органів поліції щодо вирішення питання про позбавлення жінки батьківських прав.