Покинула немовля в кафе: поліція у Херсоні відкрила провадження щодо матері

“Відомості внесені до ЄРДР за фактом неналежного виконання батьківських обовязків стаття 166 ККУ. У разі доведення вини у суді вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за цим фактом. Стаття передбачає позбавлення волі” — розповіла Пшонь.

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Нагадаємо, 14 листопада у Херсоні патрульні доправили до лікарні немовля, яке мати покинула у кафе. Заявник повідомив, що в одному із кафе на вулиці Шенгелія у візочку знаходиться дитина без батьків.

Нині за словами Пшонь, направлено подання від органів поліції щодо вирішення питання про позбавлення жінки батьківських прав.