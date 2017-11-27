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Подорожание топлива: эксперты спрогнозировали цены на декабрь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение последнего месяца на стелах АЗС цены постепенно ползли вверх, достигнув рекордного значения почти в 30 грн за литр. Эксперты топливного рынка по просьбе УНН объяснили причины такой тенденции и спрогнозировали, чего ожидать водителям в декабре.

Так, по словам директора НТЦ "Психея" Сергея Сапегина, ценообразующим фактором в ноябре стало подорожание топлива на границе.

"За последние 30 дней бензин А-95 вырос в цене на 51 доллар за тонну на границе Украины, что составило 9%. Дизтопливо на 27 долларов, что составило 4,7%. При этом, если проанализировать, что происходило с ценами в розницу, то они отстают от этих тенденций, и например, бензин А - 95 подорожал за месяц всего на 3,9%, а ДТ - на 4,9%.", - сказал он.

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По словам эксперта, тенденция к дальнейшему удорожанию топлива будет храниться, и пока "с точки зрения внешних рынков, особого оптимизма для потребителей нет".

"Если посмотреть на валютную составляющую, то сейчас мы вышли на уровень - 26, 85 грн за доллар и 31,81 грн за евро. Это максимальное значение, которое мы наблюдаем с начала года. И, опять же, какого оптимизма с точки зрения укрепления гривны нет. Это фактор, который тоже может влиять на подорожание ресурса", - добавил С.Сапегин.

Еще одним фактором роста цен на горючее эксперты назвали блокировки поставок дизтоплива с Нововолинского терминала, в дальнейшем может привести к дестабилизации ресурсного наполнения рынка.

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"К сожалению, эти меры, которые были осуществлены накануне выходных дней какими-то непонятными лицами, а потом за ними оказались представители С.Семенченка, в Новоград-Волынском уже привели к росту цен на дизтопливо, причем не связано с объективными факторами. В опте дизтопливо подорожало на несколько десятков копеек, и вероятно, если ситуация никоим образом не разрешится положительно, то это может сказаться и на розничном рынке.

Премиальные сети в подавляющем большинстве уже повысили цены на топливо и в определенной степени исчерпали потенциал к удорожанию. Однако, меньшие сети и отдельные АЗС, они, как правило, реагируют позже, а потому могут повышать цены в ближайшее время", - отметил эксперт топливного рынка Дмитрий Марунич.

Он добавил, что цены на топливо в декабре, вероятно, сохранятся на уровне 30 грн за литр, в случае, если не случится никаких форс-мажоров.

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С.Сапегин, в свою очередь, отметил, что до нового года стоимость топлива может вырасти ориентировочно на гривну.

"Если все эти темпы (роста цен на границе) будут сохраняться, то примерно через месяц, как раз к новому году мы можем иметь плюс одну гривну к ценам, которые мы имеем сегодня. То есть, это будет где-то порядка 29 - 30 грн за бензин А - 95, и примерно 27 грн за один литр ДТ", - сказал он и добавил, что фактор грядущих новогодних праздников должен способствовать "успокоению рынка".

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.

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