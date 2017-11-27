Подорожчання пального: експерти спрогнозували ціни на грудень

Так, за словами директора НТЦ "Психея" Сергія Сапегіна, ціноутворюючим фактором у листопаді стало подорожчання пального на кордоні.

"За останні 30 днів бензин А-95 виріс в ціні на 51 долар за тонну на кордоні України, що склало 9%. Дизпаливо на 27 доларів, що склало 4, 7%. При цьому, якщо проаналізувати, що відбувалося з цінами у роздріб, то вони відстають від цих тенденцій, і наприклад, бензин А – 95 подорожчав за місяць всього на 3, 9%, а ДП - на 4, 9%.", - сказав він.

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За словами експерта, тенденція до подальшого подорожчання пального буде зберігатися, і поки "з точки зору зовнішніх ринків, особливого оптимізму для споживачів немає".

"Якщо подивитися на валютну складову, то зараз ми вийшли на рівень - 26, 85 грн за долар і 31,81 грн за євро. Це максимальне значення, яке ми спостерігаємо з початку року. І, знову ж таки, якогось оптимізму з точки зору укріплення гривні немає. Це фактор, який теж може впливати на здорожчання ресурсу", - додав С.Сапегін.

Ще одним фактором росту цін на пальне експерти назвали блокування поставок дизпалива з Нововолинського терміналу, що у подальшому може призвести до дестабілізації ресурсного наповнення ринку.

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"На жаль, оці заходи, які були здійснені напередодні вихідних днів якимись не зрозумілими особами, а потім за ними виявилися представники С.Семенченка, у Новоград–Волинському вже спричинили зростання цін на дизпаливо, при чому не пов’язане з об’єктивними факторами. В опті дизпаливо подорожчало на кілька десятків копійок, і ймовірно, якщо ситуація жодним чином не розв’яжеться позитивно, то це може позначитися і на роздрібному ринку.

Преміальні мережі в переважній більшості вже підвищили ціни на паливо і певною мірою вичерпали потенціал до здорожчання. Однак, менші мережі і окремі АЗС, вони, як правило, реагують пізніше, а тому можуть підвищувати ціни найближчим часом", - зазначив експерт паливного ринку Дмитро Марунич.

Він додав, що ціни на пальне у грудні, ймовірно, зберігатимуться на рівні 30 грн, за літр, у разі, якщо не трапиться ніяких форс-мажорів.

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С.Сапегін, у свою чергу, зазначив, що до нового року вартість палива може зрости орієнтовно на гривню.

"Якщо всі ці темпи (росту цін на кордоні) будуть зберігатися, то приблизно через місяць, якраз до нового року ми можемо мати плюс одну гривню до цін, які ми маємо сьогодні. Тобто, це буде десь порядку 29 – 30 грн за бензин А – 95. І приблизно 27 грн за один літр ДП", - сказав він і додав, що фактор прийдешніх новорічних свят має сприяти "заспокоєнню ринку".

Нагадаємо,як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не незацікавлені у рості цін.