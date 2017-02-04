Налоговика на взятке разоблачили в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали начальника сектора налогообложения физических лиц одного из отделений Государственной фискальной службы в Запорожской области во время получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Как выяснилось, налоговик регулярно требовал и получал от предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС. Задержали его во время передачи очередной неправомерной выгоды на его рабочем месте.
Против советника налоговой 3 ранга открыли уголовное производство по ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.
Напомним, двух полицейских во время получения взятки в 1 тыс. долл. задержали в Житомирской области.