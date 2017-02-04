Налоговика на взятке разоблачили в Запорожской области

Как выяснилось, налоговик регулярно требовал и получал от предпринимателей деньги за согласование и присвоение статуса плательщика НДС. Задержали его во время передачи очередной неправомерной выгоды на его рабочем месте.

Против советника налоговой 3 ранга открыли уголовное производство по ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, двух полицейских во время получения взятки в 1 тыс. долл. задержали в Житомирской области.