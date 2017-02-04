Податківця на хабарі викрили на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали начальника сектору оподаткування фізичних осіб одного з відділень Державної фіскальної служби у Запорізькій області під час отримання хабаря. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.
Як з'ясувалось, податківець регулярно вимагав та отримував від підприємців гроші за погодження та присвоєння статусу платника ПДВ. Затримали його під час передачи чергової неправомірної вигоди на його робочому місці.
Проти радника податкової справи 3 рангу відкрито кримінальне провадження за ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, двох поліцейських під час отримання хабара у 1 тис. дол. затримали на Житомирщині.