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Под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 4986 просмотра

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На трассе Киев-Ковель-Ягодин водитель Hyundai не пропустил маршрутку Mercedes на главной дороге. В результате столкновения пострадали шесть человек, включая водителя маршрутки.

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи Бучи произошло ДТП с маршруткой, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил маршрутный автобус Mercedes, двигавшийся по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Травмы получили 47-летний водитель маршрутки и пять ее пассажиров. Двоих из них госпитализировали в больницу.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего травмы (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

УНН писал, что на перекрестке с улицей Яснополянская в городе Буча, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Но детали были неизвестны. Из-за аварии перекрывали движение транспорта

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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