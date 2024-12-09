Под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие
Киев • УНН
На трассе Киев-Ковель-Ягодин водитель Hyundai не пропустил маршрутку Mercedes на главной дороге. В результате столкновения пострадали шесть человек, включая водителя маршрутки.
На автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи Бучи произошло ДТП с маршруткой, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил маршрутный автобус Mercedes, двигавшийся по главной дороге. В результате произошло столкновение.
Травмы получили 47-летний водитель маршрутки и пять ее пассажиров. Двоих из них госпитализировали в больницу.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего травмы (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
УНН писал, что на перекрестке с улицей Яснополянская в городе Буча, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Но детали были неизвестны. Из-за аварии перекрывали движение транспорта.