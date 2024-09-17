Под атаки рф за сутки попала энергетическая инфраструктура в 5 областях - Минэнерго

Под вражеские обстрелы за прошедшие сутки попадала гражданская энергетическая инфраструктура в 5 областях, в результате вражеской атаки в Сумской области обесточены более 281 тысячи потребителей в 601 населенном пункте. Применение графиков отключений электроэнергии сегодня не планируется. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

«За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях», - говорится в сообщении.

«В Сумской области во время воздушной тревоги выключались подстанции. На одной подстанции в результате ракетно-дроновой атаки возникло возгорание, обесточены более 281 тысячи потребителей в 601 населенном пункте, а также промышленных предприятий в двух областях. Сейчас питание частично восстановлено», - указали в Минэнерго.

В Донецкой области из-за обстрела, как отмечается, обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.

В Черкасской области в результате падения обломков БПЛА, по данным министерства, отключалась воздушная линия, обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Черниговской области из-за ракетных обстрелов, как указано, отключались воздушные линии, в общем обесточивались более 2 тысяч абонентов в 22 населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

Как сообщается, всего с октября 2022 года россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

«Сегодня отключения электроэнергии не планируются (...) Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы», - указали в Минэнерго.

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Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.42 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.