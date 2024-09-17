Свет после атаки рф на Сумскую область планируют восстановить к вечеру, украинцев призывают к экономии электричества с 16 часов

Из-за ночной атаки рф на энергетику в Сумской области на утро были обесточивания в Сумах и двух областях, к вечеру электроснабжение должны восстановить. Сохраняется необходимость экономного потребления электричества в вечерний пик, на фоне роста потребления. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Ночью враг атаковал энергообъекты на Сумщине. В результате на утро обесточены город Сумы и часть Сумской и Черниговской областей. Энергетики работают над устранением нанесенных повреждений. К вечеру электроснабжение должны восстановить", - сообщили в Укрэнерго.

Потребление

Сегодня, 17 сентября, уровень потребления электроэнергии, на 9:30, как указано, был на 1,2% выше, чем в это же время в понедельник, 16 сентября.

В Укрэнерго отметили, что в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. "Поэтому сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00", - отметили в компании.

Импорт и экспорт

Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 16 943 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1532 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Сумской, Донецкой, Черниговской, Херсонской, Харьковской областях.

Из-за непогоды на утро были обесточены более 50 населенных пунктов. Преимущественно - в Хмельницкой области, а также в Черниговской и Днепропетровской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.