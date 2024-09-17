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Світло після атаки рф на Сумщину планують відновити до вечора, українців закликають до економії електрики з 16 години

Світло після атаки рф на Сумщину планують відновити до вечора, українців закликають до економії електрики з 16 години

Київ • УНН

 • 25297 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на енергооб'єкти Сумщини відбулися знеструмлення. Укренерго закликає до економного споживання електроенергії у вечірні години на тлі дефіциту потужності та ремонтів.

Через нічну атаку рф на енергетику у Сумській області на ранок були знеструмлення у Сумах та двох областях, до вечора електропостачання мають відновити. Зберігається необхідність економного споживання електрики у вечірній пік, на тлі зростання споживання. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти на Сумщині. Внаслідок цього на ранок знеструмлені місто Суми та частина Сумської і Чернігівської областей. Енергетики працюють над усуненням завданих пошкоджень. До вечора електропостачання мають відновити", - повідомили в Укренерго.

Споживання

Сьогодні, 17 вересня, рівень споживання електроенергії, на 9:30, як вказано, був на 1,2% вищим, ніж в цей же час у понеділок, 16 вересня.  

В Укренерго зауважили, що в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. "Тому сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00", - наголосили в компанії  

Імпорт та експорт

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 943 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1532 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 975 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській областях.

Через негоду на ранок були знеструмлені понад 50 населених пунктів. Переважно – на Хмельниччині, а також у Чернігівській і Дніпропетровській областях.  

З технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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