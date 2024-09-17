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Під атаки рф за добу потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях - Міненерго

Під атаки рф за добу потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 30935 перегляди

Під ворожі атаки потрапила за добу енергетична інфраструктура в 5 областях України. У Сумській області знеструмлено понад 281 тисячу споживачів. Графіків відключень електроенергії сьогодні не планується.

Під ворожі обстріли минулої доби потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у 5 областях, внаслідок ворожої атаки у Сумській області знеструмлено понад 281 тисячу споживачів у 601 населеному пункті. Застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не планується. Про це повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.

"У Сумській області під час повітряної тривоги вимикались підстанції. На одній підстанції внаслідок ракетно-дронової атаки виникло загорання, знеструмлено понад 281 тисячі споживачів у 601 населеному пункті, а також промислових підприємств у двох областях. Наразі живлення частково відновлено", - вказали у Міненерго.

У Донецькій області через обстріл, як зазначається, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.

У Черкаській області внаслідок падіння уламків БПЛА, за даними міністерства, відключалась повітряна лінія, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Чернігівській області через ракетні обстріли, як вказано, відключались повітряні лінії, загалом знеструмлювались понад 2 тисячі абонентів у 22 населених пунктах. Живлення частково відновлено.

Як повідомляється, загалом з жовтня 2022 року росія завдала більше ніж 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. (...) Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми", - вказали у Міненерго.

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Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.42 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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