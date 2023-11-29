Почти пять сотен городов и сел остаются обесточенными из – за непогоды – ГСЧС
Киев • УНН
Непогода оставила без электричества 469 населенных пунктов в 13 областях Украины, но запреты на движение по дорогам были сняты. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям помогла отбуксировать более 1900 транспортных средств и оказала помощь более 4000 людям.
Почти пять сотен населенных пунктов в 13 регионах Украины до сих пор остаются обесточенными из-за непогоды. В то же время ситуация на дорогах улучшилась. Сейчас все запреты движения транспорта, действовавших на автодорогах из-за неблагоприятных погодных условий сняты. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
По состоянию на 17 часов 29 ноября: проезд на дорогах общего пользования обеспечены и сняты все запреты на движение на всех автомагистралях; обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях; нарушений железнодорожного сообщения нет.
Детали
В пресс-службе спасателей отметили, что с начала суток, 29 ноября,до ихг + ной службы за помощью по буксировке транспорта обратились 66 раз. Случаи из блокировкой автомобилей в снежных заносах зафиксировали в 12 областях Украины. В общем с начала непогоды 26 ноября спасатели помогли отбуксировать 1918 транспортных средств. В частности, 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи.
Кроме того, работники ГСЧС убрали 178 деревьев, которые были повалены стихией. И оказали помощь более 4 тысячам человек, 240 из них это были дети.
Дополнительно
Через снегопады и сильный ветер в Украине погибли 12 человек, и еще 23 получили травмы. Среди пострадавших есть и дети. Об этом утром 29 ноября сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Почти пять сотен городов и сел остаются обесточенными из – за непогоды – ГСЧС
Непогода оставила без электричества 469 населенных пунктов в 13 областях Украины, но запреты на движение по дорогам были сняты. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям помогла отбуксировать более 1900 транспортных средств и оказала помощь более 4000 людям.
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