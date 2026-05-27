Почти 500 тысяч российских военных погибли в войне против Украины – британская разведка
Киев • УНН
Глава GCHQ заявила о почти 500 тысячах погибших российских военных. Также она предупредила об усилении гибридных атак рф против Европы.
Глава британской разведывательной службы Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны против Украины погибли почти 500 тысяч российских военных. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
По словам Кист-Батлер, новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что потери российской армии убитыми приближаются к полумиллиону человек.
Это показывает, что владимир путин движется назад на поле боя
Как отмечает Sky News, это первый случай, когда официально озвучиваются именно данные о количестве погибших российских военных, поскольку ранее оценки обычно включали и раненых.
Кист-Батлер также заявила, что россия «наращивает ежедневную гибридную активность» против Великобритании и Европы и «непрерывно атакует критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и общественное доверие».
Мы работаем без устали вместе с партнерами в сфере разведки и обороны, чтобы ослабить и уменьшить российскую угрозу
