Почти 200 боев за сутки - Генштаб назвал самые горячие направления фронта
Киев • УНН
За сутки на фронте произошло 197 боев, наиболее активные на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях. Российские войска нанесли 51 авиаудар и использовали 5366 дронов-камикадзе.
С начала суток на фронте произошло 197 боевых столкновений, самые активные бои шли на Покровском, Славянском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, российская армия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применила восемь ракет, сбросила 147 управляемых авиабомб, использовала 5366 дронов-камикадзе и совершила 1763 обстрела.
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Наибольшее количество атак враг совершил на Покровском направлении - 24, на Славянском - 24, Гуляйпольском - 23, Лиманском - 15 и Константиновском - 11. На Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях штурмов не зафиксировано.
На Покровском направлении украинские военные, по предварительным данным, ликвидировали 26 оккупантов и ранили еще 14. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов, шесть единиц техники и уничтожено или подавлено 210 беспилотников различных типов. На отдельных направлениях бои по состоянию на вечер еще продолжались.
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