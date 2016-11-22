Вблизи полигона в Херсонской области обнаружили арсенал боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Херсонской области вблизи Раденского полигона правоохранители обнаружили противотанковые гранаты, осколочные гранаты и минометную мину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
В дежурную часть Алешковского отделения полиции поступило сообщение от Службы безопасности Украины в Херсонской области, что в лесу были найдены боеприпасы.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. В лесу вблизи Раденского полигона правоохранители обнаружили 34 противотанковых гранаты ПГ-9С, четыре осколочные гранаты ОГ-9М и одну минометную мину 82 мм. без взрывателя.
На месте выставлен пункт охраны. Изъятые боеприпасы переданы сотрудникам ГосЧС для дальнейшего уничтожения.