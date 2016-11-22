Поблизу полігона на Херсонщині виявили арсенал боєприпасів

До чергової частини Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення від Служби безпеки України в Херсонській області, що у лісі були знайдені боєприпаси.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. В лісі поблизу Раденського полігону правоохоронці виявили 34 протитанкові гранати ПГ-9С, чотири осколкові гранати ОГ-9М та одну мінометну міну 82 мм. без підривача.

На місці виставлений пункт охорони. Вилучені боєприпаси передані співробітникам ДСНС для подальшого знищення.