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15 марта, 19:03 • 110329 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152853 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 108014 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103125 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

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Вблизи КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался незаконно попасть на оккупированную территорию

Вблизи КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался незаконно попасть на оккупированную территорию

Киев • УНН

 • 10914 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вблизи КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался в обход пройти на оккупированную территорию. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Сегодня вечером после закрытия КПВВ "Новотроицкое" пограничники оперативно-боевой пограничной комендатуры "Волноваха" задержали мужчину, который в обход контрольного поста пытался попасть на временно неподконтрольную территорию.

Жителя Донецка 1958 года рождения пограничники обнаружили с помощью тепловизионного прибора вблизи населенного пункта Березово. Нарушитель направлялся в сторону оккупированной территории. В ходе беседы нарушитель объяснил свои неправомерные действия испорченностью паспортного документа. По результатам фильтрационных мероприятий пограничники установили, что указанный гражданин накануне пересекал линию соприкосновения с технически неисправным паспортным документом. При пересечении контрольного поста ему было разъяснено и сообщено о необходимости замены документа.

Для дальнейших правовых действий гражданина передано работникам Нацполиции.

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