Вблизи КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался незаконно попасть на оккупированную территорию
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вблизи КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался в обход пройти на оккупированную территорию. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
Сегодня вечером после закрытия КПВВ "Новотроицкое" пограничники оперативно-боевой пограничной комендатуры "Волноваха" задержали мужчину, который в обход контрольного поста пытался попасть на временно неподконтрольную территорию.
Жителя Донецка 1958 года рождения пограничники обнаружили с помощью тепловизионного прибора вблизи населенного пункта Березово. Нарушитель направлялся в сторону оккупированной территории. В ходе беседы нарушитель объяснил свои неправомерные действия испорченностью паспортного документа. По результатам фильтрационных мероприятий пограничники установили, что указанный гражданин накануне пересекал линию соприкосновения с технически неисправным паспортным документом. При пересечении контрольного поста ему было разъяснено и сообщено о необходимости замены документа.
Для дальнейших правовых действий гражданина передано работникам Нацполиции.