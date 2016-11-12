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Поблизу КПВВ "Новотроїцьке" чоловік намагався незаконно потрапити на окуповану територію

Поблизу КПВВ "Новотроїцьке" чоловік намагався незаконно потрапити на окуповану територію

Київ • УНН

 • 10914 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Поблизу КПВВ “Новотроїцьке” чоловік намагався в обхід пройти на окуповану територію. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону.

Сьогодні увечері після закриття КПВВ “Новотроїцьке” прикордонники оперативно-бойової прикордонної комендатури “Волноваха” затримали чоловіка, котрий в обхід контрольного поста намагався потрапити на тимчасово непідконтрольну територію.

Донеччанина 1958 року народження прикордонники виявили за допомогою тепловізійного приладу поблизу населеного пункту Березове. Особа прямувала у бік окупованої території. У ході бесіди порушник пояснив свої неправомірні дії зіпсованістю паспортного документу. За результатами фільтраційних заходів прикордонники встановили, що вказаний громадянин напередодні перетинав лінію зіткнення з технічно несправним паспортним документом. При перетині контрольного поста особі було роз’яснено та повідомлено про необхідність заміни документу.

Для подальших правових дій громадянина передано працівникам Нацполіції.

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