"Победа России в Украине представляла бы угрозу для ее европейских соседей", - Урсула фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в Украине может угрожать европейской стабильности, поэтому крайне важно поддержать Украину. Она подчеркнула обязанность поддерживать мир и процветание в Европе.
Победа России в Украине представляет угрозу для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского Союза, поэтому важной является поддержка Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Le Parisien, передает УНН.
Мы обязаны нашим нынешним миром и процветанием победе союзников во Второй мировой войне, а также миру, который стал возможен благодаря строительству Европы и защите НАТО. Украинцы борются за то же самое, и наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько будет нужно
Фон дер Ляйен предупредила, что победа России в Украине представляет угрозу для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского союза.
Российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих амбиций по воссозданию России с имперскими масштабами прошлого. Поэтому победа России повлияет на стабильность нашего континента, нашу способность жить в мире и наше долгосрочное процветание
Добавим
В воскресенье, 10 декабря, Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета
"Победа России в Украине представляла бы угрозу для ее европейских соседей", - Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в Украине может угрожать европейской стабильности, поэтому крайне важно поддержать Украину. Она подчеркнула обязанность поддерживать мир и процветание в Европе.
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