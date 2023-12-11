"Победа России в Украине представляла бы угрозу для ее европейских соседей", - Урсула фон дер Ляйен

Победа России в Украине представляет угрозу для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского Союза, поэтому важной является поддержка Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Le Parisien, передает УНН.

Мы обязаны нашим нынешним миром и процветанием победе союзников во Второй мировой войне, а также миру, который стал возможен благодаря строительству Европы и защите НАТО. Украинцы борются за то же самое, и наш долг и наши интересы - стоять на их стороне столько, сколько будет нужно заявила Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен предупредила, что победа России в Украине представляет угрозу для ее европейских соседей, некоторые из которых являются членами Европейского союза.

Российский диктатор Владимир Путин не скрывает своих амбиций по воссозданию России с имперскими масштабами прошлого. Поэтому победа России повлияет на стабильность нашего континента, нашу способность жить в мире и наше долгосрочное процветание подчеркнула она, добавив, что "только украинцы должны определить условия для справедливого и прочного мира".

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В воскресенье, 10 декабря, Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета