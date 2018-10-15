По Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

"По данным УкрГидрометцентра, 15 октября в восточных, южных, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, спасатели сообщили, что продолжается ликвидация последствий пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Черниговской области.



Напомним, с начала года на пожарах в Украине погибли 1110 человек. За восемь месяцев в Украине произошло более 58 000 пожаров, из них около 20,4 тысячи - в жилом секторе.