По Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На большей части Украины сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 15 октября в восточных, южных, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, спасатели сообщили, что продолжается ликвидация последствий пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Черниговской области.
Напомним, с начала года на пожарах в Украине погибли 1110 человек. За восемь месяцев в Украине произошло более 58 000 пожаров, из них около 20,4 тысячи - в жилом секторе.