По Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки

"За даними УкрГідрометцентру, 15 жовтня у східних, південних, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Кіровоградській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Чернігівської області.



Нагадаємо, з початку року на пожежах в Україні загинули 1110 людей. За вісім місяців в Україні сталося понад 58 тисяч пожеж, з них близько 20,4 тисячі — у житловому секторі.