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По Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки

По Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На більшій частині України сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 15 жовтня у східних, південних, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Кіровоградській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Чернігівської області.

Нагадаємо, з початку року на пожежах в Україні загинули 1110 людей. За вісім місяців в Україні сталося понад 58 тисяч пожеж, з них близько 20,4 тисячі — у житловому секторі.

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