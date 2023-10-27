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По Тель-Авиву нанесен новый удар: ракета попала в многоэтажку

Киев • УНН

 • 111072 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Израиле Тель-Авив подвергся ракетной атаке. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. Есть раненые. Ответственность за нападение на себя взяло военное крыло ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

По Тель-Авиву нанесен новый удар: ракета попала в многоэтажку

Детали

Сообщается, что было перехвачено по меньшей мере восемь ракет. Однако одна попала в многоэтажку.

По предварительным данным израильской национальной службы экстренной медицинской помощи, известно о трех пострадавших. 20-летний мужчина получил травмы средней тяжести, еще два человека получили легкие травмы.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Касам» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива.

На видеозаписи видно, как из здания, очевидно, поврежденного ракетным обстрелом, поднимается дым.

Сообщения о прямом ракетном ударе в Тель-Авиве pic.twitter.com/eoL397rpTC

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 27 октября 2023 года

Также в соцсетях обнародовали видео момента попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, при этом вверх взлетает большой огненный шар.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd

— Эмануэль (Манни) Фабиан (@manniefabian) 27 октября 2023 года

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