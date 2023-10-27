По Тель-Авиву нанесен новый удар: ракета попала в многоэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Израиле Тель-Авив подвергся ракетной атаке. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. Есть раненые. Ответственность за нападение на себя взяло военное крыло ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что было перехвачено по меньшей мере восемь ракет. Однако одна попала в многоэтажку.
По предварительным данным израильской национальной службы экстренной медицинской помощи, известно о трех пострадавших. 20-летний мужчина получил травмы средней тяжести, еще два человека получили легкие травмы.
Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Касам» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива.
На видеозаписи видно, как из здания, очевидно, поврежденного ракетным обстрелом, поднимается дым.
Сообщения о прямом ракетном ударе в Тель-Авиве pic.twitter.com/eoL397rpTC— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 27 октября 2023 года
Также в соцсетях обнародовали видео момента попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, при этом вверх взлетает большой огненный шар.
Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd
— Эмануэль (Манни) Фабиан (@manniefabian) 27 октября 2023 года
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