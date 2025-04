По Тель-Авиву нанесен новый удар: ракета попала в многоэтажку

Детали

Сообщается, что было перехвачено по меньшей мере восемь ракет. Однако одна попала в многоэтажку.

По предварительным данным израильской национальной службы экстренной медицинской помощи, известно о трех пострадавших. 20-летний мужчина получил травмы средней тяжести, еще два человека получили легкие травмы.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Касам» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива.

На видеозаписи видно, как из здания, очевидно, поврежденного ракетным обстрелом, поднимается дым.

Также в соцсетях обнародовали видео момента попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, при этом вверх взлетает большой огненный шар.

