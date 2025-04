По Тель-Авіву завдано новий удар: ракета влучила в багатоповерхівку

Деталі

Повідомляється, що було перехоплено щонайменше вісім ракет. Однак одна влучила в багатоповерхівку.

За попередніми даними ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги, відомо про трьох постраждалих. 20-річний чоловік отримав травми середньої тяжкості, ще двоє людей отримали легкі травми.

Військове крило ХАМАС «Бригади Аль-Касам» взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл Тель-Авіва.

На відеозаписі видно, як із будівлі, вочевидь, пошкодженої ракетним обстрілом, здіймається дим.

Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Також у соцмережах оприлюднили відео моменту потрапляння ракети в будівлю в Тель-Авіві, при цьому вгору злітає велика вогняна куля.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

