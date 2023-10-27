По Тель-Авіву завдано новий удар: ракета влучила в багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Ізраїлі Тель-Авів зазнав ракетної атаки. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок. Є поранені. Відповідальність за напад на себе взяло військове крило ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Повідомляється, що було перехоплено щонайменше вісім ракет. Однак одна влучила в багатоповерхівку.
За попередніми даними ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги, відомо про трьох постраждалих. 20-річний чоловік отримав травми середньої тяжкості, ще двоє людей отримали легкі травми.
Військове крило ХАМАС «Бригади Аль-Касам» взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл Тель-Авіва.
На відеозаписі видно, як із будівлі, вочевидь, пошкодженої ракетним обстрілом, здіймається дим.
Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023
Також у соцмережах оприлюднили відео моменту потрапляння ракети в будівлю в Тель-Авіві, при цьому вгору злітає велика вогняна куля.
Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023
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